Консульство РФ в Мадриде приостанавливает доступ для граждан из-за коронавируса в Испании

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Мадриде приостанавливает доступ для граждан для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг из-за распространения коронавируса в Испании. Об этом говорится в публикации, сделанной в воскресенье на странице Facebook российского диппредставительства.

"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Мадриде для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг, - отметили в диппредставительстве. - Для обращений в экстренных ситуациях (угроза жизни, здоровью, гуманитарные случаи) рекомендуем воспользоваться телефоном для связи с дежурным консульским должностным лицом".

"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер, - добавили в посольстве. - После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, ранее оформивших запись на прием, будет осуществляться в приоритетном порядке". Как уточнили в диппредставительстве, "вход посетителей на территорию консульского отдела осуществляется исключительно в медицинских масках".

Распространение коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид - 3544.

В субботу Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Сейчас во всем королевстве приостановлены занятия в школах и университетах, закрыты развлекательные заведения, кафе и рестораны, исключения сделаны для продуктовых магазинов, аптек и некоторых других учреждений. Все государственные и региональные силы безопасности перешли под контроль МВД, которое должно гарантировать соблюдение карантинных мер. Режим повышенной готовности будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.