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Распространение коронавируса нового типа

В Калининградской области в школах и детсадах вводится свободное посещение

По данным пресс-службы регионального правительства, решение об этом принято, в частности, по многочисленным обращениям родителей

КАЛИНИНГРАД, 15 марта. /ТАСС/. Свободное посещение в школах и детских садах вводится в Калининградской области с понедельника, 16 марта. Соответствующее решение в качестве одной из мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в учебных заведениях принято в воскресенье губернатором Антоном Алихановым.

"С 16 марта вводится свободное посещение государственных и муниципальных детских садов, школ, школ-интернатов. Администрации этих учреждений обязуются обеспечить детям продолжение обучения в дистанционной форме. Российская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Уточняется, что при этом занятия в школах и детских садах будут проходить в штатном режиме.

"Родителям, принявшим решение временно забрать детей из детских садов, школ и школ-интернатов, необходимо уведомить об этом воспитателей, классных руководителей или администрацию учебного заведения. Им будет разъяснен порядок обучения и формы контроля качества образования в дистанционной форме", - информирует пресс-служба. Отмечается, что решение о свободном посещении школ и детсадов принято по многочисленным обращениям родителей и законных представителей детей в социальных сетях и на телефоны горячих линий, а также по рекомендации Министерства просвещения РФ.

В связи с угрозой распространения нового коронавируса с 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе - 600 человек. Всем гражданам, вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112, назвать страну, из которой они прибыли, и сообщить, имеются ли у них признаки заболевания. По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 13 марта проведено 555 обследований, 88 граждан находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения. В области выявлено трое заразившихся новым коронавирусом. Всего в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Теги
Алиханов, Антон АндреевичКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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