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Распространение коронавируса нового типа

Гимназию на востоке Москвы закроют на карантин из-за подозрения на коронавирус у ученика

Для школьников организован дистанционный режим обучения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Здание гимназии №1508 на востоке Москвы с 16 марта закроется на карантин из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию у одного из учеников. Об этом в воскресенье сообщается на сайте образовательного учреждения.

"У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу: Первомайская улица, дом 65. [Школа закроется] на карантин с 16 марта на две недели", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в здании образовательного учреждения проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция помещений. Для учеников организован дистанционный режим обучения.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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