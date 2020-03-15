Гимназию на востоке Москвы закроют на карантин из-за подозрения на коронавирус у ученика

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Здание гимназии №1508 на востоке Москвы с 16 марта закроется на карантин из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию у одного из учеников. Об этом в воскресенье сообщается на сайте образовательного учреждения.

"У одного из наших учеников есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию. В связи с этим для профилактики принято решение закрыть школьное здание по адресу: Первомайская улица, дом 65. [Школа закроется] на карантин с 16 марта на две недели", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в здании образовательного учреждения проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция помещений. Для учеников организован дистанционный режим обучения.