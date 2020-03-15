Власти Калининграда советуют туристам возвращаться из Европы в РФ через аэропорты Москвы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области рекомендуют российским туристам и жителям региона возвращаться на родину через аэропорты Москвы. Приобретать билеты на воздушные суда нужно за свой счет, а после возвращения домой решать все финансовые вопросы с туроператором. Об этом в воскресенье говорится на странице министра культуры и туризма области Андрея Ермака в Instagram.

"Границы государств-соседей практически закрыты, а возвращаться домой, тем, кто в Европе или других местах, как-то надо, поэтому самый рабочий вариант - через Москву, а именно: где бы вы или ваши туристы не находились берите авиабилеты до Москвы, а потом до Калининграда. В Москве вас встретят (в Шереметьево, например, в терминале F), попросят заполнить несложную анкету, померяют температуру и возьмут экспресс-анализ, через транзитную зону отправят в терминал вылета до Калининграда, дома отправитесь на 14-дневную изоляцию у себя в квартире или в обсерваторе", - написал чиновник.

Он также рекомендует туристам покупать авиабилеты за свой счет, а после возвращения в Россию решать финансовые вопросы с туроператорами. "Билеты, например из Берлина до Москвы есть, цена около 15 тыс. рублей с багажом. Разбираться по всем финансовым вопросам с туроператором будете потом, спокойно, дома. На всякий случай телефон нашей горячей линии 8-800-200-55-39", - написал Ермак.

В связи с угрозой распространения нового коронавируса с 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе - 600 человек.

Всем гражданам, вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112, назвать страну, из которой они прибыли, и сообщить, имеются ли у них признаки заболевания. По информации управления Роспотребнадзора по региону, на 13 марта проведено 555 обследований, 88 граждан находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения. В области выявлено трое заразившихся новым коронавирусом. Всего в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.