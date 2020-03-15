Главный инфекционист США не исключил возможность ограничения посещений ресторанов в стране

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи высказался в пользу ограничения посещения предприятий общественного питания в США в целях борьбы с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Свою позицию главный специалист страны по инфекционным заболеваниям выразил в воскресенье в эфире телекомпании CNN .

"Я хотел бы значительного сокращения уровня непосредственного общения людей, которое, например, происходит в ресторанах и барах. Я хотел бы этого, чего бы это ни стоило", - сказал Фаучи. Он отвечал на вопрос, следует ли США пойти на такие же кардинальные меры, которые приняты в ряде стран, например в Италии, где запрещено передвижение населения без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний в интервью телекомпании ABC в воскресенье заявил, что не ожидает в ближайшем будущем ограничений на передвижение американцев по территории США. "Вопрос введения ограничений на путешествия внутри страны серьезно не обсуждался [в Белом доме]. Я не предполагаю, что это произойдет в ближайшем будущем. В то же время мы открыты для предложений, призванных обеспечить охрану здоровья американцев во что бы то ни стало", - отметил Фаучи.

Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США с 2816 до 2885, умерли 60 человек. Западная Вирджиния остается единственным штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного. Президент США Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации, ограничив въезд в страну граждан государств Шенгенской зоны, а также Ирландии и Великобритании.