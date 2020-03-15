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Распространение коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в Британии выросло за день на 232

От заболевания в стране умерли 35 человек

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Число тех, у кого диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом, увечилось в Великобритании за день на 232 человека до 1372, а число смертельных исходов - до 35. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье министерством здравоохранения и социальных дел страны.

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"По состоянию на 9 утра 15 марта 2020 года, у 40 279 человек в Соединенном Королевстве были взяты анализы [на заражение коронавирусом нового типа], в 38 907 случаях результаты анализов оказались отрицательными, в 1372 случаях подтвержден положительный результат. Прискорбно, что 35 пациентов среди тех, у кого результат анализа оказался положительным на COVID-19, умерли", - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 21 умершем от болезни, вызываемой коронавирусом, а за день до этого - о 11 жертвах вируса. Таким образом за 48 часов число умерших от COVID-19 в стране возросло в три раза.

Первый случай инфицирования в Великобритании новым коронавирусом был зафиксирован 31 января. Власти признают, что официальные оценки не отражают всего масштаба проблемы. Как заявил в четверг научный советник британского правительства Патрик Валланс, собранная к настоящему моменту статистика может свидетельствовать о том, что в стране заразились от 5 тыс. до 10 тыс. человек. Власти ожидают, что пик вспышки заболевания придется на начало лета.

В воскресенье министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство рекомендует людям в возрасте свыше 70 лет, которые входят в группу риска, самоизолироваться на срок до четырех месяцев.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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