Губернатор Иллинойса обвинил власти США в неготовности к наплыву пассажиров из Европы

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Федеральные власти США несут ответственность за то, что тысячи американцев и граждан других стран часами проходят проверку на коронавирус в международном аэропорту О'Хара города Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании NBC губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер.

Он информировал, что предметно обсудил с вице-президентом США Майклом Пенсом временные ограничения на въезд в страну граждан государств Шенгенской зоны, а также Ирландии и Великобритании. "Все знали, что после распоряжения президента об ограничении путешествий из Европы в Соединенные Штаты последует наплыв как американцев, так и остальных граждан, стремящихся попасть сюда до вступления в силу ограничений <...> Им (федеральным органам власти - прим. ТАСС) следовало мобилизовать дополнительное число сотрудников службы иммиграционного и пограничного контроля, а также работников ЦКПЗ (федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США - прим. ТАСС) для проведения проверок. Не было сделано ни того, ни другого", - посетовал губернатор.

Притцкер счел обоснованной жалобы прибывающих в аэропорт Чикаго американцев на многочасовое ожидание в очередях. "Прошлой ночью многие сотни людей наводнили аэропорт О'Хара и оказались в небольшой по площади зоне. Такая ситуация нужна меньше всего во время пандемии", - констатировал губернатор, предупредив об усугублении данной проблемы в ближайшие дни.

Как сообщила телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США с 2816 до 2885, умерли 60 человек. Западная Вирджиния остается единственным американским штатом, где пока не обнаружили ни одного инфицированного. Американский президент Дональд Трамп ввел 13 марта общенациональный режим чрезвычайной ситуации, ограничив въезд в страну граждан 26 государств Шенгенской зоны, а также Ирландии и Великобритании.