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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Иране после коронавируса выздоровел 91-летний пациент

Его выписали из больницы в городе Бам

ТЕГЕРАН, 15 марта. /ТАСС/. После получения заболевания, вызванного коронавирусом, выздоровел 91-летний иранец. Об этом заявил в воскресенье глава университета медицинских наук города Бам Аббас Аббасзаде.

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"Выздоровел самый старый больной, у которого был коронавирус, - приводит его слова агентство Fars. - Ему 91 год, и сегодня он был выписан из больницы в городе Бам". По словам Аббасзаде, "пациент также страдает сердечной недостаточностью, гипертонией и астмой".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 13 938 человек, зарегистрированы по меньшей мере 724 летальных исхода.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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