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Распространение коронавируса нового типа
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Число случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки выросло почти на 1,4 тыс.

От последствий заболевания в ФРГ, по новым данным, умерли 11 человек

БЕРЛИН, 15 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло на 1394 и достигло 5627. Об этом сообщило в воскресенье издание FOCUS Online со ссылкой на данные федеральных земель ФРГ.

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Эпицентром распространения коронавируса в Германии является Северный Рейн - Вестфалия, где уже заразились 2100 человек, далее следуют Бавария и Баден-Вюртемберг (886 и 827 случаев заражения соответственно). От последствий заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в ФРГ, по новым данным, умерли 11 человек.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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