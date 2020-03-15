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Распространение коронавируса нового типа

В Нидерландах все школы закрываются до 6 апреля из-за коронавируса

Исключения будут сделаны для детей, чьи родители заняты в жизненно важных секторах

ГААГА, 15 марта. /ТАСС/. Все школы и детские сады будут закрыты в Нидерландах, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье министр по вопросам начального и среднего образования и СМИ Ари Слоб.

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Вместе с тем, по его словам, исключения будут сделаны для детей, чьи родители заняты в жизненно важных секторах, таких как здравоохранение, полиция и пожарная служба. Их сотрудники смогут просто приводить детей в школу или детский сад, где за нами будет осуществляться надсмотр.

Со своей стороны министр здравоохранения страны Бруно Брёйнс заявил, что закрываются также все кафе, рестораны, спортивные клубы и сауны. "Мы также просим всех голландцев держаться на расстоянии друг от друга, в том числе делая покупки, - сказал он. - Можно  придерживаться расстояния в 1,5 м в качестве рекомендации".

Ранее на этой неделе правительство Нидерландов до конца марта отменило все общественные мероприятия с участием более 100 человек. Запрет касается и мест, куда единовременно приходят более 100 человек, например, музеев, концертных залов, театров и стадионов. Власти также призвали людей по мере возможности работать удаленно и ограничить контакты с внешним миром. На фоне этого во многих магазинах опустели полки с основными продуктами, такими как сахар, соль, мука, хлеб и картошка. Однако, власти говорят об отсутствии нехватки продовольствия в стране и утверждают, что эти продукты вернутся в продажу в ближайшие дни.

Теги
НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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