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Распространение коронавируса нового типа
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В Италии за сутки от коронавируса умерли более 300 человек

Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 20603

РИМ, 15 марта. /ТАСС/. Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 368, всего с начала вспышки умерли 1809 человек. Об этом заявил в воскресенье глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

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Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 20603, сообщил он. Прирост заражений - также рекордный и достигает 2853 за сутки.

"У нас на 369 больше излечившихся, общее число вылечившихся - 2335 по всей Италии. На домашнем лечении находится примерно половина инфицированных, около 10% заразившихся находятся в отделениях интенсивной терапии", - сказал Боррелли. Общее число инфицированных с начала вспышки, включая выздоровевших и летальные исходы, 24747.

Ранее в руководстве северной области Ломбардия сообщили, что только в этом регионе число умерших за последние сутки составило 250 человек. В больницах области возникает дефицит мест в реанимационных отделениях.

По всей стране действует карантин и запрет на передвижение населения без весомой причины. По данным МВД, за четыре дня в ходе проверок были выявлены 20 тыс. человек, нарушивших карантин.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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