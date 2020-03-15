Результаты теста Нетаньяху на коронавирус дали отрицательный результат

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 марта. /ТАСС/. Тесты на коронавирус исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лиц из его ближайшего окружения дали отрицательный результат. Об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы израильского кабмина.

"Проверки на коронавирус, взятые у премьер-министра и его окружения, не выявили наличия вируса ни у кого из них", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье канцелярия указала, что "стандартные тесты на коронавирус были взяты у тех, кто находится в ближайшем окружении главы правительства Нетаньяху, а также у самого премьер-министра". "Ни у одного из тех, кто прошел тестирование, не было предварительных симптомов", - добавили в ведомстве.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в воскресенье вечером, что число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 213. Состояние двух заболевших оценивается как тяжелое, четверо выздоровели, летальных исходов не регистрировалось. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у гражданина, вернувшегося домой из Италии.