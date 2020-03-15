Папа Римский помолился за окончание пандемии

ВАТИКАН, 15 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск покинул в воскресенье Ватикан и вознес молитвы в римских церквях - базилике Богородицы Великой и церкви Сан-Марчелло на центральной улице Корсо. Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Как он уточнил, в римской церкви находится чудотворное распятие, которое в 1522 году выносили на процессию, молясь об окончании эпидемии чумы. "Папа Римский Франциск молился о конце пандемии, которая охватила Италию и мир, выздоровлении больных и помянул жертв, помолившись за их близких и родственников. Понтифик также вознес молитву за весь медицинский персонал: врачей, и медсестер, и медбратьев, которые в эти дни своей работой гарантируют выживание общества", - сообщил Бруни.
Первая локальная вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране от коронавируса и его побочных эффектов умерли 1,8 тыс. человек. В настоящее время в республике инфицированы более 20 тыс. человек, с начала вспышки выявлено почти 25 тыс. случаев заражения. На территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение населения без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса, случаи инфицирования которым зафиксированы более чем в 120 странах, пандемией.