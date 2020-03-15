Папа Римский помолился за окончание пандемии

ВАТИКАН, 15 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск покинул в воскресенье Ватикан и вознес молитвы в римских церквях - базилике Богородицы Великой и церкви Сан-Марчелло на центральной улице Корсо. Об этом сообщил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Как он уточнил, в римской церкви находится чудотворное распятие, которое в 1522 году выносили на процессию, молясь об окончании эпидемии чумы. "Папа Римский Франциск молился о конце пандемии, которая охватила Италию и мир, выздоровлении больных и помянул жертв, помолившись за их близких и родственников. Понтифик также вознес молитву за весь медицинский персонал: врачей, и медсестер, и медбратьев, которые в эти дни своей работой гарантируют выживание общества", - сообщил Бруни.