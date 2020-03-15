Всех младшеклассников Карачаево-Черкесии обеспечат бесплатным горячим питанием с сентября

ЧЕРКЕССК, 15 марта. /ТАСС/. Школьники 1-4 классов в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) с 1 сентября 2020 года будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из регионального и федерального бюджетов в 2020 году направлено более 110 млн рублей, сообщила ТАСС в воскресенье министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"Карачаево-Черкесская Республика заявила об участии [в реализации закона] с 1 сентября 2020 года. По предварительному распределению средств на организацию одноразового горячего питания обучающихся 1-4 классов (23 050 человек) в Карачаево-Черкесской Республике в период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года из федерального бюджета предусмотрено 91 806,9 тыс. рублей при софинансировании из республиканского бюджета в объеме 19,25 % или 21 885,8 тыс. рублей", - рассказала Кравченко.

Она добавила, что на организацию горячего питания в 2021 и 2022 годах планируется выделить из республиканского бюджета 55,2 и 53,5 млн рублей. Всего в 2019 году в школах Карачаево-Черкесии обучались 52 тыс. детей, из них более 6 тыс. первоклассников. В республике насчитывается 177 средних учебных заведений и 135 дошкольных образовательных организаций.

Госдума ранее приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников. Документ был внесен на рассмотрение спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций. Ко второму чтению президент РФ Владимир Путин внес к нему свои поправки. Предложение обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы глава государства озвучил ранее в послании Федеральному собранию.