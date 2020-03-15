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Распространение коронавируса нового типа

В Багдаде из-за коронавируса вводится комендантский час и приостанавливается авиасообщение

Ограничения на передвижение людей и транспорта будут действовать до 23:00 мск 24 марта

КАИР, 15 марта. /ТАСС/. Власти Ирака в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса вводят комендантский час в столице и приостанавливают все полеты в Багдад и обратно. Такое решение, как передает телеканал Alsumaria, было принято на состоявшемся в воскресенье заседании кризисного штаба по борьбе с заболеванием под руководством и.о. премьера страны Аделя Абдель Махди.

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По информации телестанции, ограничения на передвижение людей и транспорта будут действовать с 23:00 по местному времени (совпадает с московским) 17 марта до 23:00 24 марта. Данные меры, как указали в штабе, не распространяются на сотрудников силовых структур и СМИ, врачей, дипломатов и доставку товаров первой необходимости и продовольствия. На этот же срок прекращается работа министерств и госучреждений, а также транспортное сообщение с провинциями. Власти других регионов наделяются полномочиями вводить аналогичные меры по своему усмотрению.

В настоящее время в Ираке подтверждено 124 случая заражения коронавирусом, который пришел из соседнего Ирана. Десять заразившихся умерли, 26 человек выздоровели. По последним данным Минздрава республики, только в Багдаде за минувший день выявлено еще девять заразившихся.

Теги
ИракРаспространение коронавируса нового типа
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