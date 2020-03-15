Госдеп разрешил некоторым сотрудникам дипмиссий вернуться в США из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил сотрудникам дипмиссий и членам их семей, подверженным более высокому риску в случае заражения новым коронавирусом, вернуться на территорию Соединенных Штатов. Соответствующий документ был опубликован в воскресенье на сайте ведомства.

"14 марта Госдепартамент разрешил сотрудникам любых дипломатических и консульских учреждений в мире и членам их семей, у которых был выявлен с медицинской точки зрения более высокий риск неблагоприятного исхода в случае заражения COVID-19, покинуть эти миссии", - говорится в заявлении.

Госдепартамент также рекомендовал всем американским гражданам пересмотреть свои планы поездок за границу, в том числе в те страны, где случаев заражения коронавирусом пока не зафиксировано. Во внешнеполитическом ведомстве США опасаются, что американцы не смогут вернуться домой в случае введения карантина.