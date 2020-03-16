В Петербурге открывается "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов открывается в понедельник в Петербурге, он посвящен предстоящему 75-летию Великой Победы. Праздник будет проходить в ТЮЗе имени Александра Брянцева, сообщили в пресс-службе театра.

"С 16 по 20 марта ТЮЗ проведет XXI Международный "Брянцевский фестиваль" детских театральных коллективов. 2020 год объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-й годовщины Победы, этой дате посвящен и фестиваль, программа которого содержит в том числе спектакли по знаменитым произведениям военной тематики", - рассказали в пресс-службе. Там отметили что из-за эпидемии коронавируса из числа участников выбыли два зарубежных коллектива - из Праги (Чехия) и Резекне (Латвия).

В течение четырех фестивальных дней на Малой сцене ТЮЗа пройдут показы более 20 постановок детских театральных коллективов из разных городов России. Из почти 200 заявок члены жюри выбрали лучшие спектакли школьных театров, детских домов культуры, подростковых театральных центров, которые и составят фестивальную программу. На сцену выйдут юные артисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Ижевска, Переславля-Залесского, поселка Майна Ульяновской области. Лауреатов назовут на гала-концерте 20 марта на Большой сцене ТЮЗа.

Важной частью фестивальной программы будут ежедневные круглые столы с обсуждением спектаклей, открытые уроки по сценической речи и по сценическому движению.

Свою историю "Брянцевский фестиваль" ведет с 2000 года. С тех пор в нем приняли участие тысячи российских и зарубежных школьников, многие из которых в будущем связали свою жизнь с театром. Концепция фестиваля опирается на педагогические заветы основателя ТЮЗа - режиссера и педагога Александра Брянцева и является продолжением лучших традиций этого театра, который всегда находился в тесной связи со своим зрителем. Смотр позволяет руководителям театральных коллективов обменяться опытом и повысить свой профессиональный уровень, а ребятам-участникам - показать результаты своего творчества на широкую аудиторию. В 2017 году проект "Брянцевский фестиваль" был удостоен премии правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.