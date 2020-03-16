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Распространение коронавируса нового типа

Украина эвакуировала спецрейсом из Италии более 120 своих граждан

На борт были допущены только здоровые люди без симптомов болезни

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь. Трансляцию прибытия борта вел офис президента Украины на своей странице в Facebook.

Пассажиры, члены экипажа и встречавшие их, в частности, сотрудники Центра медицины катастроф, были в защитных масках.

При этом в офисе президента сообщили, что перед посадкой пассажиров протестировали на наличие в их организме коронавируса нового типа. На борт были допущены только здоровые люди без симптомов болезни, добавили в офисе, ссылаясь на информацию итальянской стороны.

Прибывшие на родину украинцы должны будут провести 14 дней дома. За нарушение карантина предусмотрена ответственность.

На Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин из-за коронавируса. С 16 марта, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, закрываются пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет прекращено авиационное сообщение с другими государствами.

К настоящему моменту в стране официально зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Один человек скончался.

Теги
УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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