В Петропавловске-Камчатском из-за метели рекомендовано сократить рабочий день

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 марта, /ТАСС/. Мэрия Петропавловска-Камчатского обратилась к работодателям краевой столицы с просьбой скорректировать рабочий график сотрудников из-за подошедшего к берегам Камчатки тихоокеанского циклона. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Погода на юге Камчатки испортилась ночью в понедельник из-за пришедшего на полуостров атмосферного вихря. На прилегающих акваториях Охотского моря порывы ветра достигали 45-50 м/с. Днем в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском, Усть-Большерецком, Мильковском, Усть-Камчатском и Алеутском районах ожидается сильный снег, метель, ветер восточный 27-32 м/с. В этих районах края объявлено штормовое предупреждение.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями ситуация на дорогах Петропавловска-Камчатского крайне осложнена. Видимость нулевая, возможны переметы и, как следствие, перебои с движением автобусов и иного транспорта. Кроме того, на дорогах скользко, идет образование шуги. Работодателей предприятий всех форм собственности просят скорректировать рабочий график сотрудников", - говорится в сообщении администрации.

Ранее из-за непогоды в понедельник были отменены занятия первой и второй смен во всех школах краевой столицы. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Задерживаются вылеты рейсов местных авиакомпаний: воздушные суда пока не могут вылететь в поселки Тигиль, Тиличики, Усть-Хайрюзово и Палану. Остается сложной обстановка и на дорогах краевой столицы: некоторые маршруты автобусов отклоняются от графика из-за заторов. Работает спецтехника. Жителям краевого центра рекомендовано не выезжать на дороги.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода сохранится на юге Камчатки до конца дня вторника.