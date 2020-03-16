"Известия": Китай готов усилить совместную с другими странами профилактику коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что Китай готов усиливать совместную с другими странами профилактику коронавируса. Об этом он сообщил в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Кроме того, китайские власти готовы вместе с заинтересованными странами усиливать совместную профилактику и контроль, сообща усиливать меры на КПП, усиливать проверки и карантинный надзор, чтобы должным образом защищать здоровье и безопасность народов всех стран. Одновременно с этим Китай готов продолжать укреплять международное противоэпидемическое сотрудничество", - сказал он.

Произошедшая в конце 2019 года в Китае вспышка вызываемого коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. К настоящему моменту в Китае зарегистрировано 81 тыс. 28 случаев заражения. При этом условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии и завершения лечения заразившихся, в Китае выше, чем в остальном мире - там умерли 3,95% инфицированных против 3,79% в среднем в других странах. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.