Президент Гондураса объявил о закрытии границ из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Гондураса приняли решение о закрытии границ страны во избежание распространения нового коронавируса. Об этом в воскресенье заявил президент республики Хуан Орландо Эрнандес.

"Я распорядился с 23:59 сегодняшнего дня (08:59 мск понедельника) закрыть воздушные, морские и сухопутные границы (открыты они будут только для перевозки грузов и медикаментов) с целью защиты гондурасцев от коронавируса", - написал глава государства в Twitter.

О первых двух случаях заражения в республике власти объявили 11 марта. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах.