{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Президент Гондураса объявил о закрытии границ из-за коронавируса

О первых двух случаях заражения в республике власти объявили 11 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Гондураса приняли решение о закрытии границ страны во избежание распространения нового коронавируса. Об этом в воскресенье заявил президент республики Хуан Орландо Эрнандес.

"Я распорядился с 23:59 сегодняшнего дня (08:59 мск понедельника) закрыть воздушные, морские и сухопутные границы (открыты они будут только для перевозки грузов и медикаментов) с целью защиты гондурасцев от коронавируса", - написал глава государства в Twitter.

О первых двух случаях заражения в республике власти объявили 11 марта. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах.

Теги
ГондурасРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Перу объявили чрезвычайное положение и закрыли границы из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС