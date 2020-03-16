Экипаж российского судна "Патриот" в китайском порту получит запас провизии

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Моряки судна "Патриот", стоящего в китайском порту Ниндэ, в понедельник получат запас провизии, которая подходит к концу, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

С декабря прошлого года танкер "Патриот" находится в порту Ниндэ, куда судно пришло на ремонт, и в начале марта все 19 членов экипажа передали в российское генконсульство в Гуанчжоу заявления с просьбой репатриировать их на родину "в связи с финансовой несостоятельностью судовладельца". 14 марта Суханов сообщил ТАСС, что для моряков уже куплены билеты и они должны вылететь в Россию 20 марта, но до тех пор им придется оставаться на судне, где подошли к концу запасы пищи.

"Сегодня консул пообещал сделать поставку [продуктов]", - сообщил Суханов. Он уточнил, что с того момента, как моряки покинут судно, и до тех пор, пока они не вернутся в Россию, им будет начисляться заработная плата. Планируется, что на родину экипаж полетит через Японию.

Николай Суханов 23 января заявил, что у моряков нет возможности вернуться домой, так как судоходная компания "Гудзон", которой принадлежит танкер, с 2018 года находится под санкциями США, в связи с чем испытывает финансовые трудности. 19 февраля генконсульство РФ в Гуанчжоу сообщило, что судовладелец обратился к диппредставительству с просьбой организовать репатриацию моряков из Китая. По словам дипломатов, ситуация с "Гудзоном" - первый подобный случай на практике, так как порядок репатриации с территории иностранного государства моряков, работающих на судах, которые ходят под государственным флагом РФ, был утвержден приказом МИД России в феврале 2016 года, но ни разу его практическую реализацию не доводили до конца.