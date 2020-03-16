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Распространение коронавируса нового типа

Власти Багам на месяц закроют школы и ограничат въезд в страну

Первый случай заражения коронавирусом нового вида зафиксирован на территории островов в воскресенье, 15 марта

ГАВАНА, 16 марта. /ТАСС/. Руководство Содружества Багамских Островов приняло решение закрыть учебные заведения до середины апреля и ограничить въезд на территорию страны приезжающих из ряда стран для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении премьер министра островного государства Хьюберта Минниса.

"Школы будут закрыты с 16 марта до 14 апреля, проведение всех национальных спортивных мероприятий будет отложено до дальнейшего уведомления. Также объявляется приостановка всех разрешений на использование общественных пространств", - говорится в документе. Отмечается, что власти страны приложат максимальные усилия, чтобы обеспечить граждан продовольствием.

"Путешественникам, которые находились в течение последних 20 дней в Великобритании, Ирландии и других странах Европы, будет запрещен въезд на Багамские острова, в дополнение к уже введенным ограничениям для граждан Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи", - добавил премьер.

Первый случай заражения коронавирусом нового вида зафиксирован на территории Багам в воскресенье. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах.

Теги
БагамыРаспространение коронавируса нового типа
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