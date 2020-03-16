В Приморье построят региональный хоккейный центр

ВЛАДИВОСТОК, 16 марта. /ТАСС/. Региональный хоккейный центр появится в Приморье в 2022 году, его строительство обойдется почти в миллиард рублей. Соответствующее постановление подписала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

"Предполагаемая мощность объекта: площадь двух ледовых полей - 3256 кв. м. Предполагаемая стоимость объекта: 979,9 млн рублей (из них 30 млн рублей - на проведение проектно-изыскательских работ). Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2022 года", - указано в документе.

Из федерального бюджета на капитальное строительство выделят более 921 млн рублей, остальные средства направят из регионального бюджета.

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС разъяснили, что хоккейный центр будет строиться на острове Русском. Под строительство выделен земельный участок через дорогу от академии МЧС.