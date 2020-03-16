Число целевых мест для врачей в Ульяновской области за восемь лет выросло в четыре раза

УЛЬЯНОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Число обучающихся в медицинских вузах в Ульяновской области по целевому набору в 2019 году выросло практически в четыре раза по сравнению с 2011 годом. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

"Для решения вопросов обеспечения кадрами в регионе большое внимание уделяется развитию системы целевого набора. По сравнению с 2011 годом, число целевых мест увеличилось практически в четыре раза - с 54 мест в 2011 году до 193 мест в 2019 году", - сказал он.

Министр добавил, что сейчас общее количество обучающихся в вузах по целевому набору на разных курсах составляет более 550 человек. "На 2020 год уже направлена заявка на получение еще 230 бюджетных мест, в ординатуру заказано еще 120 мест по наиболее востребованным специальностям. Активно также используем возможности профессиональной переподготовки врачей", - сказал Панченко.

По его словам, наибольший дефицит в регионе наблюдается по специальностям "фтизиатр", "анестезиолог-реаниматолог", "педиатр", "офтальмолог", "оториноларинголог". "Основной задачей является ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Всего к 2024 году требуется привлечь более 1000 врачей", - добавил Панченко.

Министр отметил, что за 2019 год трудоустроено 270 врачей и 445 средних медицинских специалистов. "В том числе 53 специалиста стали участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Более 7 тысяч врачей прошли обучение в рамках системы непрерывного медицинского образования", - сказал Панченко.