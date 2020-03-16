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Распространение коронавируса нового типа

Панама закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса

Все панамцы или иностранцы, проживающие в Панаме, должны обязательно пройти профилактическую изоляцию дома в течение 14 дней

ТАСС, 16 марта. Власти Панамы приняли решение временно ограничить въезд для иностранных граждан для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщил президент страны Лаурентино Кортисо.

"Начиная с 23:59 16 марта, въезд иностранных граждан в Панаму ограничен. Все панамцы или иностранцы, проживающие в Панаме, должны обязательно пройти профилактическую изоляцию дома в течение 14 дней", - написал политик в Twitter.

По данным Министерства здравоохранения Панамы, в стране зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, один человек умер. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 130 странах.

Теги
ПанамаРаспространение коронавируса нового типа
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