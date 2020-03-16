{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Норвегии будут отправлять на карантин всех возвращающихся из-за рубежа

Эти изменения вступают в силу с 17 марта

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Норвегии приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто возвращается в страну после пребывания в любом другом государстве из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном вечером в воскресенье на сайте правительства.

Ранее на тех, кто возвращался из Швеции и Финляндии, 14-дневный карантин не распространялся. "Обязанность отправляться на карантин касается всех, кто прибывает в Норвегию. Эти изменения вступают в силу с 17 марта. Это означает, что те, кто приезжает из Швеции и Финляндии 17 марта или позже, должны [также] уйти на карантин, если они хотят находиться в Норвегии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, жителям страны также нельзя будет находиться в загородном доме, расположенном не в том регионе, где они официально проживают и зарегистрированы. За грубое нарушение карантина, изоляции и других предписаний правительства, согласно сообщению кабмина, предусмотрены санкции - штраф или тюремное заключение на срок до шести месяцев. Новые меры норвежских властей действуют до 1 апреля с возможностью продления.

Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Норвегии по состоянию на воскресенье достигло 1077. Правительство из-за ситуации с коронавирусом заявило, что не будет пускать в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство. Кроме того, страна вводит временный погранконтроль на границах внутри Шенгена.

В четверг в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента от коронавируса, всего умерших уже трое. Первый случай заражения выявили в конце февраля. В стране по решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину с коронавирусом вернули на лечение
Источник в правоохранительных органах сообщил, что после ухода из больницы женщина находилась дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС