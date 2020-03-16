Учебные заведения Ленобласти переходят на режим свободного посещения из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Все учебные заведения Ленинградской области с 17 марта переходят на режим свободного посещения из-за распространения коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Детские сады, школы и колледжи Ленинградской области с 17 марта переходят на режим свободного посещения", - говорится в сообщении.

Родителям рекомендовано по возможности оставить детей дома и воздержаться от посещения учебных заведений. В школах и колледжах будет организовано дистанционное обучение.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.