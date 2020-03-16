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Распространение коронавируса нового типа

Российское консульство в Казахстане приостанавливает прием граждан из-за коронавируса

Для обращения в экстренных случаях рекомендуется воспользоваться телефоном 8 (708) 880-05-31 для связи с дежурным дипломатом

НУР-СУЛТАН, 16 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Казахстане в связи в введенным в республике из-за коронавируса режима чрезвычайного положения приостанавливает личный прием граждан. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства, опубликованном в понедельник на его странице в интернете.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции и введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан с 16.03.2020 по 17.04.2020 консульский отдел посольства приостанавливает личный прием граждан по консульским вопросам (за исключением экстренных случаев) в связи с невозможностью в полной мере обеспечить безопасность посетителей. Обращаем ваше внимание, что запись на прием закрыта. Прием граждан по консульским вопросам вестись не будет", - следует из сообщения.

Для обращения в экстренных случаях (угроза жизни, гуманитарные случаи) рекомендуется воспользоваться телефоном 8 (708) 880-05-31 для связи с дежурным дипломатом. "После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме прием граждан, ранее оформивших запись на прием, будет осуществляться в приоритетном порядке. Дорогие соотечественники, просим ограничить свои контакты и выполнять указания местных властей, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией", - отметили в консульстве.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из девяти заразившихся семеро находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате, двое - в Нур-Султане.

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КазахстанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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