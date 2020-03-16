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Более 32 тыс. человек зарегистрировались на участие в конкурсе "Лидеры России. Политика"

Заявку можно подать до 18:00 мск 16 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Лидеры России. Политика" получили более 32 тыс. заявок на участие. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Возможность подать заявку есть до 18:00 мск 16 марта. На утро понедельника ей воспользовались уже более 32 тыс. россиян", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету с подтверждением через портал Госуслуг, написать эссе о достижениях и мотивации к участию, а также записать видеоинтервью.

"Мы предъявляем значительно больше требований к конкурсантам, чем при регистрации на основной конкурс управленцев "Лидеры России". Поэтому для нас уже привычная практика, что далеко не все участники по разным причинам выполняют задания первого этапа. И хотя интерес к конкурсу "Лидеры России. Политика" оказался очень большим, для нас важнее мотивация конкурсантов и их готовность к общественной работе", - добавил он.

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, он направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня. В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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