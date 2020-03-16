У иностранца - участника шахматного турнира в Мурманске заподозрили коронавирус

ТАСС, 16 марта. Предварительно-положительный результат на коронавирус выявлен у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле "Меридиан" в минувшие выходные. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Мурманской области.

По данным властей, шахматный турнир был организован частными лицами, все иностранцы въехали на территорию Мурманской области до 00:00 14 марта 2020 года. "В ходе мониторинга эпидемиологической ситуации в регионе у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Сегодня один из результатов признан предварительно-положительным", - говорится в сообщении.

По данным мурманского оперативного штаба, уточнили в пресс-службе, гражданин Ирландии с подозрением на коронавирус 16 марта был госпитализирован от стойки регистрации аэропорта Мурманска. Его доставили в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина. Точный диагноз пациенту будет поставлен после проверки анализов новосибирской лабораторией "Вектор". "Контактировавшие будут изолированы, в аэропорту будет проведена санитарная обработка", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется работа по определению круга контактов и их госпитализации. Также проходит санитарная обработка помещений. Работа отеля "Меридиан" будет приостановлена. В ближайшее время там начнут работать медики и будет проведена санитарная обработка.