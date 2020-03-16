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Кабмин внес на ратификацию в Думу соглашение о передаче Сербии листа Мирославова Евангелия

Москва может передать Белграду памятник сербской письменности в обмен на семь ранних картин Николая Рериха

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение России с Сербией о передаче 166-го листа Мирославова Евангелия из фондов Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге в обмен на семь ранних картин Николая Рериха, хранящихся в Белграде. Текст опубликован в понедельник в думской электронной базе.

Мирославово Евангелие - древнейший кириллический памятник сербской письменности (написано около 1180 года), хранится в Национальном музее Сербии в Белграде, но один лист из него в XIX веке был вывезен в Россию архимандритом Порфирием (Успенским), который обнаружил рукопись в афонском монастыре Хиландар. Этот лист находится в фондах Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Учитывая культовое и сакральное значение этого документа для Сербии, Россия откликнулась на просьбу вернуть лист в обмен на семь ранних работ Николая Рериха, оказавшихся в Сербии во время Второй мировой войны.

Согласно пояснительной записке, речь идет о следующих картинах Рериха, хранящихся в Национальном музее Сербии в Белграде: "Святые гости. (Благие посетившие)", "Берендеи. Деревня. (Слобода Берендеева)", "Звоны (Зов колокола)", "Бургустан на Кавказе (Бургустан. Кавказ)", "Святой Сергий (преподобный Сергий Радонежский)", "Эскиз женского костюма для "Снегурочки", "Эскиз женского костюма к опере "Снегурочка".

Договоренность об обмене культурными ценностями между Белградом и Москвой была достигнута во время визита в Сербию президента России Владимира Путина в январе 2019 года. Соглашение о передаче Белграду страницы древней кириллической рукописи подписано во время визита в сербскую столицу в октябре 2019 года занимавшего тогда пост премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Народная скупщина (парламент) Сербии 24 января приняла закон об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Рериха. С российской стороны, согласно процедуре, сначала готовится закон о ратификации соглашения, правительство вносит его в парламент, а потом его должна будет утвердить Госдума.

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