Более 200 человек начали состязания в полуфинале трека "Наука" конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полуфинал спецнаправления "Наука" проекта "Лидеры России" начался в Москве с участием более 200 конкурсантов. Об этом сообщил журналистам в понедельник генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования, которое прошло 15 марта, в полуфинал конкурса вышли 214 участников из 52 регионов России", - сказал Комиссаров.

Он напомнил, что в этом году в "Лидерах России" в дополнение к основному конкурсу запущено три отраслевые специализации: "Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии". "Запуск специализации "Наука" обусловлен стратегической задачей - сформировать сообщество лидеров научно-технологического развития страны. Свыше половины участников полуфинала специализации "Наука" имеют ученые степени: 19 полуфиналистов являются докторами наук, а 114 - кандидатами наук. Кроме того, 46 участников имеют степень MBA, а 34 конкурсанта получили два и более высших образования", - проинформировал он.

Он уточнил, что по направлению "Наука" будет отобрано 30 победителей, из которых 10 человек, показавших лучшие результаты, попадут в суперфинал конкурса "Лидеры России".

Меры безопасности

Организаторы предприняли ряд мер безопасности на фоне распространения нового коронавруса, в частности, всем входящим измеряют температуру. "Мы внесли изменения в правила конкурса в соответствии с распоряжениям мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, все участники должны сообщить, не были ли они в странах (с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией - прим. ТАСС), и если они в таких странах были, то они не допускаются к участию в очном этапе. Прежде всего мы должны заботиться о здоровье", - подчеркнул Комиссаров.

Отвечая на вопрос журналистов о проведении суперфинала, Комиссаров ответил: "Будет решение скоро, я думаю, что сегодня мы его примем и сразу поделимся".

Одновременно с полуфиналом трека "Наука" в Подмосковье начался полуфинал по направлению "Финансы и технологии". Полуфинал по направлению "Здоровье" прошел в начале месяца.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе, который завершится суперфиналом в Сочи 27-31 марта. За время проведения проекта назначения на высокие должности получили более 150 конкурсантов.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.