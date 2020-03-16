Онлайн-ретейлеры надеются на скорое принятие закона о торговле лекарствами через интернет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) надеется на принятие в скором времени закона о легализации продажи безрецептурных лекарств через интернет. Об этом ТАСС сообщил президент АКИТ Артем Соколов.

"Законопроект за четыре года не продвинулся в Госдуме дальше первого чтения, даже после призыва президента. Мы очень надеемся, что вместе с новым правительством нам удастся продвинуть эту важную социальную тему. Уже давно существуют технологические решения - по всей России вводится система электронных рецептов и обязательная индивидуальная маркировка лекарств, что позволяет намного прозрачнее, чем в аптечной офлайн-рознице, контролировать оборот лекарств, реализуемых через интернет", - сказал он.

Он напомнил, что при высокой температуре и симптомах болезни человек, следуя рекомендации Роспотребнадзора, вызывает на дом врача, который выписывает ему лекарства. "А дальше схема ломается: человек должен сам идти за ними в аптеку, подвергая дополнительному риску себя и уже представляя угрозу для окружающих. Вот уже несколько лет АКИТ пытается донести до власти необходимость легализации продажи лекарств в интернете", - отметил Соколов.

При этом он подчеркнул, что возможность получить лекарства на дом не отменяет необходимости обращения к врачу. "Я считаю, что каждый человек должен иметь возможность получать лекарства так, как ему удобно, а не так, как удобно некоторым организациям", - заключил Соколов.

О необходимости ускорения принятия законопроекта также сообщил Александр Котляров, возглавляющий онлайн-сервис поиска и заказа лекарств "Все аптеки", который развивает Mail.ru Group. "Сейчас он как никогда необходим для защиты здоровья и благополучия всех жителей нашей страны, поэтому мы считаем, что необходимо его скорейшее рассмотрение и принятие", - считает он. По его словам, чтобы посетить аптеку, необходимо вступить в контакт как минимум с несколькими десятками людей, тем самым нарушив режим самоизоляции и подвергнуть их риску.

16 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что в России планируется разрешить заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку. Он поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта.