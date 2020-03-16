В посольстве РФ сообщили, что визовые ограничения в ОАЭ не коснутся россиян

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Граждане России могут посетить ОАЭ, несмотря на введенные эмиратской стороной визовые ограничения из-за борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении посольства РФ в Абу-Даби.

"Россияне по-прежнему могут въезжать в страну при наличии заграничного паспорта, действительного не менее шести месяцев с момента въезда", - указали в посольстве.

Как пояснили в диппредставительстве, ограничения "не распространяются на граждан стран, имеющих с ОАЭ соглашения о взаимной отмене визовых требований и получающих визы по прилете". Соглашение между РФ и ОАЭ о взаимной отмене визовых требований вступило в силу 17 февраля 2019 года.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией прибывающие в ОАЭ пассажиры при необходимости будут проходить специальную медицинскую проверку - измерение температуры и первичное тестирование. "В случае возникновения подозрений иностранцы изолируются на четыре дня для проведения более подробного медицинского исследования. При выявлении инфекции заболевший будет направлен в один из госпиталей ОАЭ", - пояснили в посольстве.

Власти ОАЭ с 17 марта временно приостанавливают выдачу виз иностранцам, въезжающим в страну, за исключением владельцев диппаспортов.

Консульский отдел

В посольстве уточнили, что из-за распространения коронавируса консульский отдел переходит на особый режим работы. С 17 марта прием будет вестись исключительно по записи. "Если ваше обращение не связано со срочным получением государственной услуги и не вызвано острой необходимостью, рекомендуем воздерживаться от посещения консульского отдела", - отмечается в сообщении.

В случае необходимости консультации или разъяснений по консульским вопросам обращения можно направлять на электронную почту consrusembuae@mail.ru или звонить по телефону +971-2-672-35-16. Диппредставительство рекомендует пользоваться дистанционными онлайн-сервисами и специализированными порталами. Ссылки на них опубликованы на сайте посольства.

По последним данным, в ОАЭ зафиксировано 98 заразившихся коронавирусом, 26 вылечились. Летальных исходов не зарегистрировано.