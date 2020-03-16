Росгвардию назначили охранять посевы наркотических растений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Функция по охране посевов наркосодержащих растений, использующихся в научных и медицинских целях, возложена на Росгвардию. Об этом говорится в постановлении правительства, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 10 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" правительство РФ постановляет: установить, что требования к режиму охраны посевов растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, устанавливаются Федеральной службой войск национальной гвардии РФ по согласованию с МВД РФ и Министерством промышленности и торговли РФ", - говорится в постановлении.

Проект этого закона появился в начале июля прошлого года. Поводом к его принятию стало начало выращивания в России опийного мака в медицинских целях.