"Яндекс" рассказал о самых популярных запросах о маткапитале

С начала года российские пользователи "Яндекса" чаще всего хотели узнать о сумме материнского капитала, а также о маткапитале на первого и второго ребенка. В компании проанализировали запросы, касающиеся именно этой выплаты. Результаты имеются в распоряжении ТАСС.

Так, в тройке лидеров по запросам следующие словосочетания: "материнский капитал сумма", "материнский капитал в 2020 на первого ребенка" и "материнский капитал в 2020 на второго ребенка". Пользователи также интересовались тем, на что можно потратить материнский капитал и как он будет индексироваться в 2020 году.

Самыми популярными вопросами по маткапиталу в "Яндексе" стали, в частности, запросы "как оформить материнский капитал", кому он положен и как купить квартиру в ипотеку с материнским капиталом.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет маткапитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровне инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

В Минтруде ожидают, что в 2020 году порядка 1,1 млн семей будут иметь право на материнский капитал. На финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году запланировано 122 млрд рублей.