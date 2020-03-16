Бавария объявила режим ЧС из-за коронавируса

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Правительство федеральной земли Бавария объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр федеративного субъекта Маркус Зёдер.

"Объявляем о режиме ЧС", - сказал он. По его словам, режим действует с настоящего момента. "Все усилия властей должны быть целенаправленными и координированными", - добавил Зёдер.

По его словам, в Баварии закрываются все общественные заведения, которые так или иначе связаны с досугом. В их числе он назвал сауны, бассейны, кино, клубы, бары, дискотеки, казино, музеи, спортивные площадки, фитнес-клубы, музыкальные школы. Кафе и ресторанам разрешается работать с 6 до 15 часов. Эти правила будут действовать две недели. "Посмотрим, что будет потом", - добавил Зёдер.

Правительство Баварии объявило о том, что формирует фонд в €10 млрд для помощи предприятиям в условиях коронавируса. "Формируем специальный бюджетный фонд объемом в €10 млрд, - сказал Зёдер. - Мы не оставим в беде никого - ни граждан, ни маленькие предприятия, ни предприятия средней руки".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

В ФРГ новым коронавирусом заразились более 5 тыс. человек. В Баварии - более 800. Эта федеральная земля является самой крупной в Германии по территории, численность населения составляет около 12 млн человек.