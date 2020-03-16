{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Бавария объявила режим ЧС из-за коронавируса

Такая мера будет действовать в течение двух недель

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Правительство федеральной земли Бавария объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр федеративного субъекта Маркус Зёдер.

"Объявляем о режиме ЧС", - сказал он. По его словам, режим действует с настоящего момента. "Все усилия властей должны быть целенаправленными и координированными", - добавил Зёдер.

По его словам, в Баварии закрываются все общественные заведения, которые так или иначе связаны с досугом. В их числе он назвал сауны, бассейны, кино, клубы, бары, дискотеки, казино, музеи, спортивные площадки, фитнес-клубы, музыкальные школы. Кафе и ресторанам разрешается работать с 6 до 15 часов. Эти правила будут действовать две недели. "Посмотрим, что будет потом", - добавил Зёдер.

Правительство Баварии объявило о том, что формирует фонд в €10 млрд для помощи предприятиям в условиях коронавируса. "Формируем специальный бюджетный фонд объемом в €10 млрд, - сказал Зёдер. - Мы не оставим в беде никого - ни граждан, ни маленькие предприятия, ни предприятия средней руки".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

В ФРГ новым коронавирусом заразились более 5 тыс. человек. В Баварии - более 800. Эта федеральная земля является самой крупной в Германии по территории, численность населения составляет около 12 млн человек.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Кремле заявили об отсутствии повода для введения в России режима ЧС из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что Кремль внимательно следит за действиями других стран в экономической сфере в связи с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС