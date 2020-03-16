В Крыму открылась фотовыставка, посвященная достижениям за 6 лет воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Основные достижения Крыма за шесть лет в России, среди которых строительство Крымского моста, нового аэропорта, трассы "Таврида", представлены на фотовыставке "Крымская весна. Наше будущее - в наших руках", которая открылась в понедельник на площади перед Государственным советом республики.

"На выставке представлены основные достижения, которые произошли в Крыму за шесть лет нахождения в России. Показать есть что, и это важно", - сказал журналистам на открытии выставки министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев.

Всего представлено более 50 фотографий. Выставка будет работать до 31 марта. Также в рамках торжественных мероприятий, посвященных шестой годовщине общекрымского референдума, состоялось возложение цветов к памятнику народному ополчению всех времен, который установлен в центре города у здания Совета министров республики. В церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, представители общественности.

"Надежды крымчан оправдались. Мы двигаемся вперед, ситуация в общем улучшается, дел много, тем не менее, они нам по силам", - сообщил Аксенов журналистам.

По его словам, 16 марта у властей республики была уверенность, что крымчане проголосуют за право быть с Россией. "Лично у нас сомнений не было. Когда объявили результаты референдума, была эйфория, эмоции захлестывали. Такое пережить не каждому дано", - сказал он.

В свою очередь, Константинов отметил, что он испытывал в те дни, шесть лет назад, потрясающий эмоциональный подъем. "Не уверен, что когда-либо это повторится, когда люди, власть объединились в едином порыве. Это феноменальное явление, которое называется Крымская весна", - сказал он.

Главный выбор

Врио губернатора Севастополя считает выбор, сделанный шесть лет назад, главным жизненным выбором для севастопольцев и жителей Крыма. "Какие бы трудности ни были, эти шесть лет показывают, что Севастополь развивается. В Севастополе большие планы и, конечно же, все что было сделано, было сделано правильно. Об этом говорят люди, и это самое главное", - сказал Развожаев.

С очередной датой референдума крымчан поздравляют руководители субъектов РФ. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров в своем приветствии отметил, что благодаря помощи федерального центра и президента России Республика Крым за шесть лет совершила большой рывок в своем развитии, стала центром международного туризма. "Самое главное - народ Крыма почувствовал, что о нем заботятся, что он нужен и принят в единую и дружную семью народов России", - написал он в своем Telegram-канале.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.