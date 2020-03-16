Минприроды и "Лукойл" будут сотрудничать в восстановлении и охране популяции сайгака

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС. Минприроды России и ПАО "Лукойл" будут сотрудничать в восстановлении и сохранении популяции сайгака в Калмыкии и Астраханской области. Соглашение было подписано в рамках природоохранной инициативы "Бизнес и биоразнообразие", сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Соглашение между Минприроды и ПАО "Лукойл" подписано 16 марта и направлено на реализацию мероприятий по сохранению и восстановлению популяции сайгака, обитающей в Российской Федерации на территории Республики Калмыкия и Астраханской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение позволит включить мероприятия по сохранению сайгака в действующую корпоративную программу компании по сохранению биологического разнообразия на долгосрочный период.

"Всемирный фонд дикой природы (WWF) возлагает серьезные надежды на эту инициативу [создание платформы "Бизнес и биоразнообразие"] уже сегодня по нашим оценкам свыше 30 крупнейших компаний добывающего сектора страны в той или иной форме включили вопросы сохранения биоразнообразия в свои корпоративные экологические программы", - приводятся в сообщении слова руководителя программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжникова.

По мнению представителей WWF, сайгак, прикаспийская популяция которого сократилась в 40 раз за последние 30 лет, особенно нуждается в помощи в настоящее время.

В конце января 2019 глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил инициативу "Бизнес и биоразнообразие" в рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма" о развитии взаимодействия министерства и бизнеса в сфере защиты животных.