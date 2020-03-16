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Распространение коронавируса нового типа

У второго жителя Кировской области заподозрили коронавирус

Мужчину доставили в инфекционную больницу

КИРОВ, 16 марта. /ТАСС/. В Кировской области тест-система показала возможное наличие коронавируса у мужчины, чью жену 13 марта госпитализировали с подозрением на заражение новой инфекцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

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"Супруг женщины тоже находится в инфекционной больнице. Тест-система показала наличие коронавируса, его анализы также отправлены в лабораторию", - говорится в сообщении.

Минздрав Кировской области 13 марта сообщил о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус у женщины, вернувшейся из-за границы. Образцы биоматериала обоих супругов направили для подтверждения в Новосибирск, результатов пока нет. Сейчас пациенты находятся в специальных боксах в инфекционной клинической больнице Кирова, врачи оценивают их состояние как стабильное удовлетворительное.

"Все контактные лица установлены, с ними проводится профилактическая работа", - говорится в сообщении. В управлении Роспотребнадзора по региону ТАСС подтвердили, что все контактировавшие с супругами из Кирова лица установлены, однако не уточнили, о каком количестве людей идет речь.

По словам первого вице-премьера региона Дмитрия Курдюмова, в Кировской области создан оперативный штаб, в медорганизациях пополнены запасы расходных материалов, средств защиты и дезинфекции, в реанимационных отделениях есть необходимое оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, в инфекционной больнице оборудованы 13 боксов для лечения пациентов в условиях изоляции. Создан карантинный центр, где размещаются граждане без признаков инфекционного заболевания, прибывшие из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Теги
РоссияКировская областьРаспространение коронавируса нового типа
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