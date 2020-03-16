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Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре зафиксировали крупнейший суточный рост числа инфицированных коронавирусом

В стране обнаружили 17 новых случаев заболевания

СИНГАПУР, 16 марта. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Сингапуре составило 17, что стало самым высоким суточным показателем с момента выявления первого инфицированного 23 января. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минздрава республики.

"На сегодняшний день обнаружено 17 новых случаев, общее число заболевших составило 243 человека", - указывается в сообщении. "Большинство пациентов были инфицированы, находясь за рубежом. В частности, в Испании, Нидерландах, странах Восточной Европы, США", - уточнили в ведомстве.

"На данный момент 109 человек выздоровели и выписаны из больниц, при этом состояние 13 оценивается как критическое", - говорится в сообщении.

Власти 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что объявлять высший уровень угрозы не планируется.

Теги
СингапурЛи, Сянь ЛунРаспространение коронавируса нового типа
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