{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Чуть более 2% школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

В общеобразовательных учреждениях города всего обучаются более 514,5 тыс. человек, на дистанционное обучение перешли 12330 учеников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Родители более 12,3 тыс. (2,3%) школьников Санкт-Петербурга приняли решение перевести их на дистанционное обучение, воспользовавшись возможностью свободного посещения, введенного в целях защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила ТАСС в понедельник председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

На эту тему
Дети и подростки меньше всего подвержены риску заражения коронавирусом

На домашнее обучение переведены около 2,3% школьников города. Всего в общеобразовательных учреждениях города обучаются более 514,5 тыс. человек, уточнили агентству в пресс-службе профильного комитета.

"12330 школьников Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение в связи с решением родителей о непосещении школы", - сказала Воробьева

В понедельник комитет по образованию Санкт-Петербурга утвердил распоряжение об организации деятельности образовательных учреждений города в условиях свободного посещения. Родители учеников могут подать заявление о решении перейти на удаленное обуечние дистанционно, не посещая школу.

Как ранее рассказала агентству глава городского комитета по образованию, Петербург готов обеспечить дистанционное обучение учащихся любых классов в любом количестве. Все школы города имеют доступ к порталу дистанционного обучения с курсами по большинству предметов, ежегодно не менее 230 учителей города проходят курсы по обучению основам работы в этой системе. Школьный образовательный портал также дает возможность учителям дополнить действующие курсы собственными материалами и заданиями. Ряд школ активно пользуется такими дополнительными ресурсами, как "Яндекс. Учебник" и "Учи.ру".

Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение в городе театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Петербурге выписали первых двух пациентов, выздоровевших после коронавируса
К выписке готовят еще 10 пациентов, которые контактировали с инфицированными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС