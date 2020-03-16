Чуть более 2% школьников Петербурга перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Родители более 12,3 тыс. (2,3%) школьников Санкт-Петербурга приняли решение перевести их на дистанционное обучение, воспользовавшись возможностью свободного посещения, введенного в целях защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила ТАСС в понедельник председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

Дети и подростки меньше всего подвержены риску заражения коронавирусом

На домашнее обучение переведены около 2,3% школьников города. Всего в общеобразовательных учреждениях города обучаются более 514,5 тыс. человек, уточнили агентству в пресс-службе профильного комитета.

"12330 школьников Санкт-Петербурга переведены на дистанционное обучение в связи с решением родителей о непосещении школы", - сказала Воробьева

В понедельник комитет по образованию Санкт-Петербурга утвердил распоряжение об организации деятельности образовательных учреждений города в условиях свободного посещения. Родители учеников могут подать заявление о решении перейти на удаленное обуечние дистанционно, не посещая школу.

Как ранее рассказала агентству глава городского комитета по образованию, Петербург готов обеспечить дистанционное обучение учащихся любых классов в любом количестве. Все школы города имеют доступ к порталу дистанционного обучения с курсами по большинству предметов, ежегодно не менее 230 учителей города проходят курсы по обучению основам работы в этой системе. Школьный образовательный портал также дает возможность учителям дополнить действующие курсы собственными материалами и заданиями. Ряд школ активно пользуется такими дополнительными ресурсами, как "Яндекс. Учебник" и "Учи.ру".

Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение в городе театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек.