Доступ в консульский отдел посольства России в Швейцарии приостановлен из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Консульский отдел посольства России в Швейцарии приостанавливает с 17 марта доступ посетителей для оказания услуг в связи с резко осложнившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Станислав Смирнов, подтвердив информацию, размещенную ранее в соцсетях.

"Консульский отдел закрывается для посетителей", - отметил он. По его словам, аналогичные меры с 17 марта будут приняты в генконсульстве РФ в Женеве. Пресс-секретарь пояснил, что сроки, в течение которых будет действовать это правило, пока не определены.

Как отмечается в сообщении посольства в Facebook, консультацию можно получить по телефонам консульства, а также по электронной почте и телефаксу. Работает также телефон для обращений в экстренных случаях.

По данным Федерального управления общественного здравоохранения, в Швейцарии по состоянию на 15 марта было диагностировано 2200 случаев инфицирования коронавирусом. Известно о 14 умерших. Болезнь зафиксирована в 24 швейцарских кантонах и полукантонах из 26. Особенно много заболевших в кантонах Тичино (291), Во (273), Цюрих (148), Женева (107) и Берн (78), а также в полукантоне Базель-Штадт (119).

Первый заболевший в стране был выявлен 25 февраля. Из-за коронавируса в Швейцарии до конца апреля запрещены все мероприятия с числом участников более 100 человек. Это ограничение распространяется на лыжные станции, бассейны и музеи. Рестораны, бары и дискотеки не имеют права принимать одновременно более 50 посетителей, в ряде кантонов приняты более жесткие меры: закрыты рестораны и все магазины, кроме продовольственных. До 4 апреля в Швейцарии отменены занятия в учебных заведениях, введен запрет на въезд для всех прибывающих из стран, представляющих риск.