Консульский отдел посольства РФ в Литве приостановил прием граждан из-за коронавируса

ВИЛЬНЮС, 16 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства РФ в Литве временно приостановил личный прием граждан, ограничения также введены генеральным консульством России в Клайпеде. Об этом в понедельник на своем сайте сообщило диппредставительство.

"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции и невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 17 марта приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства в Вильнюсе для оказания консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении. Посольство также указало телефон для обращения в экстренных случаях.

Прием документов, граждан, непосредственные консультации приостанавливаются и в генконсульстве в Клайпеде. Людям рекомендовано шире пользоваться телефонной связью.

В понедельник в Литве из-за пандемии коронавируса был объявлен режим общенационального карантина, который пока будет действовать до 30 марта. Страна закрыла свои границы для въезда иностранцев и выезда литовских граждан. Не работают детские сады, школы и вузы. На улицах почти нет людей. Закрыто практически всё, кроме продовольственных магазинов и аптек.