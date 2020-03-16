В "Единой России" рассказали, когда могут разрешить продажу лекарств через интернет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" внесут поправку, исключающую норму об отложенном сроке начала продажи безрецептурных лекарств через интернет. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

В редакции законопроекта, одобренной в первом чтении, в качестве срока начала дистанционной продажи препаратов без рецепта установлено 1 июля 2020 года.

"Будем убирать 1 июля", - сказал Исаев, отвечая на вопрос об изменении сроков в связи с распространением нового коронавируса.

По его словам, из документа исключат положение об отложенном сроке продажи. Таким образом, подтвердил Исаев, с учетом ускоренной процедуры принятия законопроекта он может вступить в силу уже в апреле. "Обычное вступление через 10 дней после [официальной] публикации закона", - пояснил парламентарий.

Ранее в понедельник глава кабмина РФ Михаил Мишустин обратился к Госдуме с просьбой ускорить работу над законопроектом, разрешающим дистанционную продажу лекарственных препаратов. В связи с этим нижняя палата планирует завершить рассмотрение документа до конца недели, отмечал Исаев.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, после этого его движение было приостановлено. В феврале президент Владимир Путин попросил депутатов ускорить принятие документа.