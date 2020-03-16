Доступ в консульский отдел посольства РФ в Скопье приостановлен из-за коронавируса

ТАСС, 16 марта. Консульский отдел посольства РФ в Северной Македонии временно прекращает личный доступ граждан в связи с ситуацией с коронавирусом.

"В связи с угрозой распространения COVID-19 консульский отдел посольства России в Македонии прекращает личный прием граждан за исключением неотложных случаев", - говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

В посольстве призвали обращаться по всем вопросам дистанционно.

По данным Министерства здравоохранения Северной Македонии, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 18. До этого коронавирус был также зафиксирован в ряде балканских стран. Единственной страной, где до сих пор не зафиксирован ни один случай вируса на Балканах и в Европе, остается Черногория.