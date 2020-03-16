СМИ: президент Израиля сдал тест на коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин и сотрудники его канцелярии сдали в понедельник тесты на коронавирус, результаты будут известны в течение дня. Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что ни у кого из прошедших тестирование не было предварительных симптомов заболевания.

В воскресенье тест на коронавирус сдал исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху. Как сообщила в тот же день его канцелярия, "проверки на коронавирус, взятые у премьер-министра и его окружения, не выявили наличия вируса ни у кого из них".

Министерство здравоохранения Израиля сообщило в понедельник, что число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 344. Состояние пяти заболевших оценивается как тяжелое, четверо выздоровели, летальных исходов не регистрировалось. Первый случай заражения был выявлен на территории еврейского государства 27 февраля у соотечественника, вернувшегося домой из Италии.