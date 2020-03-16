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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Первый случай инфицирования коронавирусом нового типа выявлен в Бенине

Зараженный - 49-летний гражданин Буркина-Фасо, побывавший в Бельгии

ТАСС, 16 марта. Власти Бенина сообщили о первом случае инфицирования коронавирусом на территории страны. Об этом говорится в заявлении правительства, размещенном в понедельник на его странице в Twitter.

"Бенин зафиксировал случай инфицирования коронавирусом COVID-19", - указано в сообщении. В нем отмечается, что зараженный - 49-летний гражданин Буркина-Фасо. Он покинул Буркина-Фасо 21 февраля, после чего провел 11 дней в Бельгии. 4 марта он вернулся в свою страну, а 12 марта прилетел в Бенин.

Отмечается, что состояние пациента стабильное, он получает медицинскую помощь. Сейчас власти определяют круг людей, с которыми контактировал зараженный.

Теги
БельгияБенинБуркина-ФасоРаспространение коронавируса нового типа
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