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Распространение коронавируса нового типа

"Аэроэкспресс" в Москве усилил профилактические меры в подвижном составе и терминалах

Компания призывает пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать правила личной гигиены

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Компания "Аэроэкспресс" усилила меры дезинфекции в поездах, автобусах и терминалах в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире и распространением Covid-19. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"В целях обеззараживания контактных предметов на данный момент увеличена частота уборки салонов поездов, автобусов и железнодорожных терминалов с применением специальных дезинфицирующих средств. При уборке производится обработка спинок кресел, подлокотников, откидных столиков, дверных ручек, кнопок и других контактных поверхностей. Дезинфекции также подлежат поверхности касс, билетопечатающих автоматов, стоек мобильных кассиров, турникетов и прочие поверхности", - уточнили в пресс-службе.

Компания ведет строгий контроль за состоянием здоровья локомотивных бригад, водителей автобусов и персонала первой линии. Перед заступлением на смену сотрудники проходят медицинский осмотр, в т. ч. измеряется температура. В пунктах заступления установлены ультрафиолетовые лампы, ведется работа по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

В терминалах "Аэроэкспресс" для пассажиров размещены памятки о мерах личной гигиены, которые необходимо соблюдать. Также ведется работа по оснащению терминалов емкостями с антисептическим гелем для рук.

"Мы призываем пассажиров внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и соблюдать правила личной гигиены, а также необходимые меры предосторожности, рекомендуемые специалистами", - уточнили в пресс-службе.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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